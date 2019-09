Actualitzada 01/09/2019 a les 06:48

Vallnord-Pal Arinsal viu un cap de setmana solidari amb la celebració de la festa de final de temporada que es va iniciar ahir amb diferents curses com les de BTT o d’orientació familiar, i segueix avui amb activitats com els Olympic Games. L'objectiu és destinar tota la seva vestimenta de temporades passades a la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia del Nepal.