La plataforma es mostra prudent per “l’experiència” de tot aquest mandat i els canvis sobre els projectes plantejats

El cònsol major de Sant Julià avançava dijous que es poc probable que les obres de la tirolina s’acabin licitant en aquest mandat comunal. Un anunci que la plataforma Desperta Laurèdia es pren amb “prudència” i “cautela”, va afirmar el seu portaveu, Cerni Cairat. Una reacció que Cairat explica per “l’experiència de tot aquest mandat” i els girs que han sofert els diferents projectes plantejats per la majoria. La tirolina va ser la iniciativa que va acabar provocant el naixement d’aquesta plataforma ciutadana que va demanar des del principi que el projecte que el comú planteja com a atractiu per

#2 Quatre anys d'absentisme parroquial.

(31/08/19 08:19)



#1 Sebastià

(31/08/19 07:37)