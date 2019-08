El nou bus comunal començarà a circular l'1 de setembre

El preu del bitllet senzill serà de 10 cèntims per tal de fomentar l'ús del transport públic a la parròquia

El nou bus comunal començar a circular l'1 de setembre La cònsol major, Conxita Marsol, el cònsol menor, Miquel Canturri, i els germans Vinseiro, administradors d'Andbus Comú ALV/Tony Lara

Actualitzada 29/08/2019 a les 17:07

Redacció Andorra la Vella

El nou bus comunal d'Andorra la Vella començarà a circular aquest diumenge 1 de setembre. El vehicle, que serà vermell i blanc per evocar la imatge de l'antic servei de línia urbana, és menys contaminant i compta amb xarxa wifi i un desfibril·lador automàtic. A més, els busos operaran cada dia entre les 7 del matí i les 9 de la nit i cobriran zones amb molta demanda com els geriàtrics de Solà d'Enclar, El Cedre i Clara Rabassa, i l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell.

Per tal de fomenta l'ús del transport públic a la parròquia, el preu del bitllet senzill serà de 10 cèntims d'euros, mentre que el tiquet de 10 trajectes seran de 0,80 i els de 40 sortirà a 3 euros. Aquestes modalitats ja es poden adquirir per Internet, per l'aplicació mòbil 'Andbuscomunal', o a l'estació nacional d'autobusos. Els usuaris de la Tarja Magna i la Targeta Blava tindran accés gratuït i els residents podran adquirir l'abonament anual per 15 euros. Tant els bitllets com els abonaments tindran un suport digital i podran ser utilitzats des del mòbil a través d'un codi QR.

Els busos passaran com a mínim cada mitja hora i la freqüència serà de 20 minuts en les línies amb més usuaris. A més, se seguiran oferint tres línies però s'han rebatejat per tal d'evitar confusions amb les d'abast nacional. La línia de La Margineda passa a dir-se LM, mentre que la dels Serradells serà LS i la de Ciutat de Valls, LV. La concessió del nou bus comunal a Andbus és per 10 anys i 600.000 euros anuals.

#1 Abans morta que senzilla.

(29/08/19 17:50)