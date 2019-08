Els veïns de les urbanitzacions privades estan obligats a pagar la reforma de les voravies, la separativa d’aigües o el soterrament del cablejat

Els veïns de la urbanització d’Auvinyà hauran de pagar de la seva butxaca uns tres o quatre milions d’euros per adaptar tots els serveis dels quals ara no disposen, en virtut del canvi de reglament que va fer el comú fa pocs mesos i que obliga totes les urbanitzacions a disposar d’uns serveis mínims com ara la connexió a la xarxa de clavegueram, a l’aigua corrent, voravies o el soterrament dels cables d’electricitat o de telèfon i internet. Aquesta situació ha generat molt malestar entre els seus veïns que veuen impotents com una urbanització que es va fer als anys