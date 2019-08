Insten Capesa a buscar captacions per garantir el subministrament

Marín recorda que la societat té dos dipòsits i que està en fase d’aixecar una estació de tractament d’aigua potable per prevenir “catàstrofes”

La cònsol major, Trini Marín, considera que és feina de Capesa buscar noves captacions d’aigua potable per garantir el subministrament a la població en el cas que les actuals (principalment a la Vall del Madriu) quedin contaminades. Així ho va expressar ahir a la sessió del consell de comú després que el conseller de L’A+I, Higini Martínez Illescas, li demanés pel “pla B” que té el comú per garantir l’abastiment a la parròquia. “Més captacions d’aigua potser sí que caldrien i suposo que ja hi estan treballant però, de moment, hi ha dos dipòsits que podrien donar aigua durant 72