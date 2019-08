Actualitzada 18/08/2019 a les 07:08

El cos de bombers va tallar ahir l'entrada a Encamp per Canillo, a la carretera general número 2, a les 17.30 hores per una taca d'oli a la via, fet que va provocar petites retencions. El cos va explicar al Diari que a un veí de la parròquia li va caure una ampolla que contenia oli de cuinar i els va avisar per resoldre el problema. L'equip va tardar 45 minuts a netejar la carretera.