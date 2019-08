La cursa del formatge ja s’ha establert a Arinsal com una de les tradicions més aclamades per la gent. Més de 200 persones van assistir a gaudir d’una competició en què, malgrat haver-hi només un guanyador, tots els participants s’emporten un formatge a casa.

Falten alguns minuts per a les set i mitja de la tarda i la pista de les Marrades d’Arinsal està plena de gent que no vol perdre’s el peculiar espectacle que és a punt de començar. Alguns fan prediccions, altres simplement observen i molts tenen el mòbil a la mà, preparat per gravar possibles caigudes. Tothom espera que comenci la cursa del formatge.

La premissa de la competició és simple: consisteix a atrapar un formatge que es llança rodant des d’un pendent. Importada des d’Irlanda, aquesta curiosa cita ja s’ha establert a Arinsal com un clàssic de la festa major. Set

#2 CDR

(17/08/19 11:45)



#1 Dani

(17/08/19 11:19)