Benedicció sense bestiar

Ordino va celebrar ahir la tradicional benedicció del bestiar. Una celebració a la qual van assistir una gran quantitat de veïns però que no va comptar amb la presència dels animals, que van anar a terres més altes a la recerca de millor herba per pasturar.

Com cada any, la zona de la Rabassa, a la vall de Rialb, es va omplir de gent per assistir a la tradicional benedicció del bestiar d’Ordino. Malgrat això, la celebració va comptar amb una absència destacada. Mentre el mossèn demanava “herba abundant”, els animals havien sortit a buscar-la i no van ser presents a l’acte, que va comptar, això sí, amb prop d’un centenar de persones.

Prop de 200 caps de bestiar van rebre la benedicció a distància. Òscar Coma, de casa Cametes, va explicar que el fet que la benedicció no compti amb cap animal és una peculiaritat cada