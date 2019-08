Els comerciants de la zona critiquen que el termini d’execució dels treballs és massa llarg

El comerç d’Encamp passa per un mal moment. Si abans de començar les obres de remodelació de les avingudes François Mitter­rand i Joan Martí la situació ja era crítica, aquestes actuacions multipliquen els efectes d’una crisi que està portant molts establiments al tancament. Dels que encara hi sobreviuen, molts apunten una caiguda de les vendes de més del 50% des del mes de febrer, que va ser quan van començar les obres.

Aquesta situació ha obligat alguns propietaris de botigues, com Carme Comas, de La Tendeta, a haver de buscar una feina de migdia, quan l’establiment està tancat, per poder fer

