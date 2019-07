El cònsol major, Josep Miquel Vila, assegura que aquesta és l'activitat estrella de la Festa Major

Sant Julià estrena el ràfting amb una quarantena de persones Dos grups participants al ràfting de Sant Julià de Lòria. Comú de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 26/07/2019 a les 18:29

La Festa Major de Sant Julià de Lòria ja ha donat el tret de sortida i amb ella el ràfting "l'activitat estrella", segons ha indicat el cònsol major, Josep Miquel Vila. Al voltant d'una quarantena de persones han participat en la primera jornada, malgrat que el segon dels tres torns per dia previstos s'ha hagut de suspendre per manca de gent. Vila ha recordat que de moment només es preveu que es faci durant els dies de Festa Major, és a dir fins dimarts, i ha agraït la col·laboració la ministra ilvia Calvó i de FEDA, sense la qual no es podria dur a terme el ràfting ja que necessiten el seu suport per moure l'aigua.

Entre avui i el dimarts, hi hauran tres torns diaris, un a les 12.30 hores, un altre a les 15 h i un darrer a les 17 h. En total hi ha sis bots preparats per acollir entre quatre i sis persones, malgrat que la previsió és utilitzar-ne només tres. L'activitat consisteix en una baixada d'uns quatre quilòmetres que dura al voltant de mitja hora.