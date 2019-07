Doctor Prats va ser el cap de cartell musical i avui hi ha el ball de Santa Anna

El pubillatge va protagonitzar ahir el tradicional dia del Turista, una jornada en la qual els infants regalen clavells vermells i un glop de mistela als visitants de la parròquia, la majoria dels quals no entenien el perquè de la tradició. No va ser el primer acte del dia de festa major, ja que des de les nou del matí, els més fidels i devots es van dirigir fins a la capella de Sant Jaume per celebrar una missa. Això sí, després van poder degustar l’esmorzar que els havia preparat la Unió Proturisme.

La tarda és el moment dels infants i