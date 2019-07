El ball de Santa Anna posa la nota més tradicional a la Festa Major

Hi ha assistit diferents autoritats, com el cap de Govern, Xavier Espot, o el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que s'han animat a ballar

El ball de Santa Anna posa la nota més tradicional de la Festa Major El cap de Govern, Xavier Espot, i el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, al tradicional ball de Santa Anna Eva Bosch

Actualitzada 26/07/2019 a les 17:28

Redacció Andorra la Vella

La Festa Major d'Escaldes-Engordany, que va començar aquest dijous amb el repic de campanes, la trabucada i la cercavila, ha gaudit avui de la missa de Santa Anna en honor a la patrona d’Escaldes-Engordany a l’Església de Sant Pere Màrtir, així com també del tradicional ball de Santa Anna. La dansa ha anat a càrrec dels balladors de l'esbart Santa Anna, juntament amb la cobla Vents de Riella, a la plaça amb el mateix nom. Entre les diferents autoritats que han assistit, com el cap de Govern, Xavier Espot, o el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, ha volgut destacar que "hem tingut l'´honor de presidir la missa de Santa Anna amb el bisbe avui. Tenim any de visita pastoral del bisbe i és el primer cop que puja a fer la missa de Santa Anna. La tradició és que els balladors de l'esbart Santa Anna atrauen a ballar als nois i a les noies, aquesta tradició no s'ha de perdre".





#3 Pere

(26/07/19 18:49)



#2 Ostres !

(26/07/19 18:25)



#1 ELLA BAILA SOLA!!

(26/07/19 17:46)