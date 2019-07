Actualitzada 20/07/2019 a les 07:15

La Festa Major de Canillo dóna el tret de sortida avui amb un programa que compta amb gran varietat d’activitats per als més grans i els més petits, així com un grup de versions i un DJ dissabte al vespre per animar els més joves de la parròquia. La celebració finalitzarà dilluns amb el tradicional ball del Fanalet.