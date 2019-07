La plataforma política carrega contra la gestió econòmica de l’actual majoria i desconfia que el projecte pugui tirar endavant

La plataforma política Desperta Laurèdia carrega amb duresa contra l’actual majoria comunal de Sant Julià de Lòria i no amaga els dubtes que li genera el projecte de la tirolina que el cònsol major, Josep Miquel Vila, vol desenvolupar a Naturlandia, pels precedents que hi ha d’altres accions que no s’han pogut portar a terme. “Des del grup dubtem de la viabilitat d’aquest giny donada l’experiència de projectes com el ràfting, el tobogan del parc del Camp Gran i el Tobotronc nocturn, on el comú va tirar endavant les obres inclús sense tenir els permisos preceptius de Govern”, recorda a

#3 Una reunió que no ens podem perdre

(05/07/19 08:26)



#2 Escalfar la cadira

(05/07/19 07:59)



#1 Neus

(05/07/19 07:45)