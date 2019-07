Capesa tanca l'exercici del 2018 amb 122.000 euros de benefici

La companyia de tractament d’aigües no repartirà dividends entre els accionistes però espera poder-ho fer l’any vinent

La companyia de tractament d’aigües de la parròquia d’Escaldes-Engordany, Capesa, va presentar les xifres econòmiques del 2018 a l’assemblea ordinària que es va celebrar dijous passat, amb un benefici de 121.690 euros que a proposta del consell d’administració es va decidir passar a reserves voluntàries de l’empresa i no repartir dividends entre els accionistes, una situació que el seu director, Eduard López Mirmi, espera que es pugui fer a partir de l’any vinent. “Els resultats són molt positius, especialment per la forta inversió que hem hagut de fer per la nova ETAP (estació de tractament d’aigua potable), però sí que