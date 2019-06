Andorra la Vella serà la seu del Ral·li mundial de cotxes antics

Un centenar de vehicles d'entre els anys 30 i els 80 desfilaran i s'exposaran per la capital durant l'1 i el 7 de juliol

Actualitzada 25/06/2019 a les 12:45

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella serà la seu, de l'1 al 7 de juliol, del FIVA World Rally 2019, la trobada anual que reuneix cotxes antics provinents de tot el món. Un centenar de vehicles de dècades d'entre els anys 30 i 80 desfilaran per la capital i s'exposaran a l'aparcament d'autobusos que hi ha enfront l'edifici administratiu de Govern. El dissabte 6 de juliol, però, estaran situats a diversos punts emblemàtics de la parròquia com la plaça Guillemó, l'avinguda Meritxell o la plaça de la Rotonda. Durant la desfilada els cotxes circularan lentament i seran avaluats per un jurat d'experts que premiarà els millors automòbils. El cònsol menor d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha felicitat que la Federació Internacional de Vehicles Antics hagi escollit la parròquia per celebrar la trobada i ha destacat que és un públic d'un poder adquisitiu interessant per al comerç i pel sector de la restauració.