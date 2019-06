Pintos i Carmona consideren “interessant” la proposta però demanen no tenir pressa i disposar dels informes necessaris

Els partits de la minoria no s’oposen al fet que la parròquia miri al pic de Carroi i es pugui fer un telefèric que pugi des del centre fins a dalt per donar a conèixer la zona i explotar-la, tal com va apuntar la cònsol major, Conxita Marsol, fa uns dies en la presentació dels projectes guanyadors del concurs d’idees per arranjar l’entrada del carrer doctor Vilanova i que en el plec de bases especificava la instal·lació del giny. Tant Víctor Pintos (L’A+I) com Dolors Carmona (PS+I) veuen bé l’acció però demanen cautela als responsables comunals i assegurar-se que tindran