Els infants aprenen a circular de la mà dels urbans COL·LEGI JANER

Actualitzada 21/06/2019 a les 07:04

Els alumnes del tercer curs del col·legi mare Janer han passejat tota la setmana de la mà dels urbans de la parròquia, pels carrers del voltant del centre amb l’objectiu que els agents els expliquessin com funcionen i per què serveixen tots els sistemes de gestió del trànsit, com ara les rotondes, els semàfors o els passos de vianants.