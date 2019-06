Actualitzada 20/06/2019 a les 07:01

Els cònsols d’Encamp, Jordi Torres i Esther París, van entregar ahir les claus a les 44 persones beneficades amb un dels horts socials ubicats a Terres Primeres. Aquest any és la tretzena edició del projecte, impulsat per la Fundació Julià Reig i que es desenvolupa en un terreny cedit per Casa Joan Antoni. Enguany el nombre d’horts ha arribat a 44, tres més que l’any passat.