L’escola bressol dels Serradells porta des d’ahir el nom de l’excònsol major d’Andorra la Vella, la gran impulsora d’un equipament que encara avui dia és una referència al país. Mora va ser mandatària entre 1998 i 2003 i va morir ara fa tres anys.

Quan algú ja no hi és, potser, la millor manera de no oblidar-lo és recordant allò que va fer pels altres. Segurament a Conxita Mora, cònsol major d’Andorra la Vella entre 1998 i 2003, li hauria agradat que l’escola bressol dels Serradells portés el seu nom. Sensible amb els més menuts, va ser la impulsora d’aquest centre educatiu, que es va posar en marxa el 2003 i que encara avui dia és una referència al Principat. “Estic convençuda que li agradaria molt que hàgim pensat en ella per donar el seu nom a aquest equipament”, va afirmar ahir l’actual mandatària