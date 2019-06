L’espai tindrà un circuit, una font, i probablement es contracti un vigilant que s’encarregarà també de la minideixalleria del costat

El comú llogarà per gairebé 90.000 euros un terreny a l’avinguda del Fener, per quatre anys, per fer-hi un parc per a gossos. Amb el suport de la minoria, l’acord preveu que el primer any la corporació pagui 1.340 euros de lloguer al mes i 2.000 a partir del segon fins al quart. En total, seran 88.080 euros als quals s’ha de sumar la construcció del parc que inclourà un circuit i una font d’aigua, i probablement la contractació d’un vigilant que vetllarà perquè es faci un bon ús de les instal·lacions. També s’encarregaria de vigilar la minideixalleria que hi