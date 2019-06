El comú lloga una parcel·la per fer un espai de jocs per a gossos a l'avinguda del Fener

El cost de l'espai serà de 1.340 euros al mes durant el primer any i l'administració és planteja contractar una persona com a responsable del parc i de la mini deixalleria

Actualitzada 14/06/2019 a les 17:58

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Escaldes-Engordany llogarà un terreny a l'avinguda del Fener per a construir un parc d'esbarjo destinat als gossos, el qual també comptarà amb un circuit d'agilitat, segons han fet saber els cònsols escaldencs durant el consell de comú que s'ha celebrat aquest migdia. L'espai disposarà d'un perímetre de tanques, un pipicà i fonts d'aigua, i altres mesures per assegurar la neteja. El cost del parc durant el primer any serà de 1.340 euros al mes, però posteriorment la xifra s'incrementarà fins als 2.000 euros mensuals. Tanmateix, el comú crearà un reglament especial per tal que els propietaris siguin responsables a l'hora de dur els gossos. En aquest sentit, s'està plantejant contractar una persona que s'encarregui del bon funcionament del parc i de la mini deixalleria.