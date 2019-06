El dilluns 24 de juny hi haurà un tobogan d'aigua gegant i gratuït al carrer Doctor Vilanova

Los Manolos tornen a la propera Festa del Poble Cartell de la Festa del Poble d'Andorra la Vella 2019 Comú d'Andorra la Vella

Actualitzada 11/06/2019 a les 11:41

Redacció Andorra la Vella

El grup de rumba catalana Los Manolos tornarà a animar la Festa del Poble amb un concert gratuït el dilluns 24 de juny a les 13 hores a la plaça del Poble. Ja van actuar a l'edició del 2017 i el comú ha volgut apostar novament per un concert atractiu i per a totes les edats per amenitzar una jornada que s'ha recuperat després d'anys d'aturada. La Festa del Poble començarà a les 12 hores, amb la missa solemne a l'església de Sant Esteve amb l’acompanyament del cor dels Petits Cantors d’Andorra i mitja hora després un aperitiu rumbero a la mateixa plaça del Poble. La jornada s'acabarà de completar amb l’espectacle d’animació infantil 'Revolució', amb el grup Pentina el gat a les 17.30 hores a la plaça del Poble. Durant tot el dia també hi haurà un tobogan d'aigua gegant, gratuït i per a tots els públics situat al carrer Doctor Vilanova, una activitat proposada pel Consell d’Infants d’aquest curs.

Diumenge 23 de juny compta també amb un munt d'activitats que comencen a les 19 hores amb les activitats de la Nit del foc, amb la tradicional recollida de la flama del Canigó a la Casa de la Vall i l’homenatge fallaire 2019, organitzat pel Centre de la Cultura Catalana i l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella amb el suport del Comú. Un gran castell de focs d’artifici tindrà lloc a partir de les 22 hores, seguit de la cremada pels carrers del Centre Històric i del barri del Puial a les 22:30, l’encesa de la foguera a la plaça Guillemó a les 24 hores i el posterior Ball de bruixes amb l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella. El grup de folk 'Catfolkin' tancarà la festa amb un concert a la mateixa plaça un cop acabat el Ball de bruixes.

A Santa Coloma, la revetlla de Sant Joan engegarà a les 23 hores amb

l’encesa de la foguera a la plaça Major i el repartiment de coca i moscatell

per tots els assistents.