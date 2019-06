L'excedent de menjar de l'Escola Andorrana es portarà a la Casa Pairal

El Consell d'Infants ha celebrat l'última sessió del curs amb els tres projectes que es van presentar ja assolits

Actualitzada 11/06/2019 a les 13:48

Redacció Andorra la Vella

El Consell d'Infants d'Ordino ha celebrat aquest dimarts l'última sessió del curs amb els tres projectes que es van presentar ja assolits, com és el cas de l'ús de les carmanyoles per portar l'excedent de menjar de la cantina cap a la Casa Pairal, que serà el punt de recollida per aquells que ho necessitin. La iniciativa dels alumnes de 3r i 6è curs de primària de l'Escola Andorrana ha tingut el vist-i-plau de l'APA i engegarà el curs vinent.

En total, vuitanta-cinc alumnes de l’Escola Francesa i l’Escola Andorrana, han assistit a la sessió i han comparegut davant dels cònsols per fer el balanç de les propostes realitzades.Des de l’Escola Francesa han valorat molt positivament les dues xerrades prèvies, a càrrec del CENMA i del Comú d’Ordino, a la plantada d’arbres, mentre que els de l’Escola Andorrana han fet balanç d'una brigada de neteja organitzada un Clean-Up Day, indicant que van recollir quasi set quilograms de deixalles.