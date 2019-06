Actualitzada 08/06/2019 a les 06:53

Les inscripcions per a les Setmanes Joves 2019 ja estan obertes. Ahir es van presentar a Encamp com una alternativa esportiva i lúdica per al període de vacances escolars adreçada a joves dels 10 als 17 anys. Es tracta d'activitats variades amb les quals es vol complementar l'oferta d'estiu dels comuns amb descens en BTT, vela, parkour i una volta a peu, entre d’altres.