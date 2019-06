La cònsol major defensa el pacte d’Estat i assegura que ella sempre ha estat partidària de buscar nous suports, inclòs el de terceravia

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, no descarta repetir a les comunals el pacte electoral amb Liberals, però sí que deixa clar que la seva intenció és encapçalar la llista taronja els pròxims comicis del mes de desembre. “Sempre dic que vull sumar per Andorra la Vella però de moment ja he manifestat que vull ser la candidata i el partit m’ha donat suport. A partir d’aquí ja ho veurem. Podem sumar amb L’A, amb terceravia o amb més”, afirma. Quant a la possibilitat que comparteixi llista amb l’actual conseller de la minoria liberal Víctor Pintos, la cònsol