Mobilitat compta amb un equip que valora fer proves pilot com la de la Massana en punts amb problemes de circulació

El cap del servei de Mobilitat, Jaume Bonell, davant la satisfacció inicial amb la prova pilot que va començar ahir a la rotonda d’Anyós, va anunciar que en el futur es podrien fer proves semblants en d’altres punts del país amb problemes de trànsit. Aquestes es portarien a terme a través d’un equip que està a disposició del departament de Mobilitat i que, segons va explicar Bonell, té la capacitat de posar en funcionament dispositius d’aquest tipus en punts de la xarxa on es produeixin retencions. Així, dos dels punts que s’estarien avaluant per fer proves com la del tram