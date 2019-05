S’aplicarà una reducció d’un 7% en els impostos de radicació i higiene i en els preus públics de terrasses i exposició de mercaderies a la via pública

El comú d’Encamp va aprovar ahir les mesures econòmiques que s’aplicaran amb els negocis del Pas de la Casa per compensar les pèrdues que ha provocat el tall a l’RN-22, que va mantenir tancat l’accés a França durant 17 dies. Les ajudes que rebran els empresaris consistiran a reduir en un 7% l’import de diversos impostos i preus públics, per a la qual cosa la corporació va aprovar la sol·licitud d’un crèdit extraordinari de 90.000 euros.

La reducció s’aplicarà als impostos de radicació i d’higiene i als preus públics de terrasses i d’exposició de mercaderies a la via pública. Per calcular