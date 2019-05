El comú destina 90.000€ per a ajudes al comerç del Pas

La corporació redueix en un 7% la taxa de l’impost de radicació, la taxa d’higiene i el preu públic pagat per la instal·lació de terrasses o pel permís a tenir mercaderia exposada a la via pública

Actualitzada 23/05/2019 a les 17:28

Redacció Andorra la Vella

El Consell de comú d'Encamp ha aprovat aquest migdia un crèdit extraordinari de 90.000 euros per ajudar els empresaris i comerciants del Pas de la Casa arran del tall de la carretera amb França. Entre les mesures que es duran a terme està el retorn per part de la corporació del 7% de l’impost de radicació, la taxa d’higiene i el preu públic pagat per les diferents empreses per la instal·lació de terrasses o pel permís a tenir mercaderia exposada a la via pública. Aquest percentatge s’ha calculat mitjançant el valor estimat de reducció de facturació del període que ha estat tancada la carretera, unes dades que han proporcionat des de Gasopas.

Els comerços poden demanar aquestes ajudes excepcionals fins al 30 de juny i només ho podran fer si compleixen dos requisits, per una banda que tinguin activitat durant tot l'any, i per l'altra que no tinguin cap deute amb el comú. També s’ha modificat el calendari tributari anual del pagament dels impostos i taxes afectades per les mesures, que s'ajorna del juny al setembre. El personal del comú d'Encamp informarà sobre aquests ajuts i les seves condicions a tots els comerços, un per un.