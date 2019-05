El cònsol major no renuncia a la marca i exposarà una proposta al conseller delegat de Saetde per intentar salvar-la

El cònsol major de la Massana, David Baró, ha demanat una reunió amb el conseller delegat de Saetde, Joan Viladomat, per intentar arribar a un acord per salvar la marca de Vallnord. Així ho va explicar ahir durant la presentació d’Andoflora, alhora que lamentava que des d’Ordino ningú hagi donat encara cap explicació pública. “He demanat una reunió personal amb ell i amb la resta del consell d’administració de Vallnord per fer-los una proposta que a nivell personal penso que pot ser bona per a tothom.” La voluntat d’EMAP és mantenir la marca, sigui amb Arcalís o sense, i per

