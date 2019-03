Marticella garanteix l'obertura de Pal Arinsal fins dilluns de Pasqua

El director de l’estació afirma que la neu de cultiu permetrà tancar la temporada el 22 d’abril vinent

Tal com va anunciar a principi de temporada, Vallnord-Pal Arinsal tancarà el curs 2018-2019 el pròxim 22 d’abril. El director general de l’estació, Josep Marticella, va assegurar ahir que el seu “compromís” és tancar les pistes dilluns de Pasqua i va apuntar que estan “treballant per complir aquest objectiu”. En declaracions al Diari, Marticella va argumentar que la neu de cultiu “és garantia”. “Avui dia estem al cent per cent de pistes obertes i el gruix de neu que va caure ens ha permès innivar les pistes que no tenen neu de cultiu, però en les que hi ha neu