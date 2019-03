Actualitzada 13/03/2019 a les 06:57

Un incendi que es va produir dilluns a la tarda a la deixalleria comunal d'Escaldes-Engordany, a l'avinguda del pont de la Tosca, obligarà a tenir les instal·lacions tancades durant unes setmanes. El comú ha informat que en el moment dels fets no hi havia cap operari treballant a l'interior i no s'ha de lamentar cap dany personal, només material.