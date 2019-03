L'acte també ha acollit el jurament de Joan Gómez com a Capità Mostafà

Josep Lluís Donsión esdevé nou conseller de Cultura

Josep Lluís Donsión ha jurat aquest matí el càrrec de conseller de Cultura durant el consell de comú que ha tingut lloc a la casa comuna de Sant Julià de Lòria. Donsión ocupa el lloc que ha deixat vacant Josep Roig al presentar-se com a candidat d'SDP per a les eleccions generals. El cònsol major lauredià, Josep Miquel Vila, ha aprofitat l'acte per agrair la tasca feta de Roig durant aquests anys, qui estava present a la sala. L'esdeveniment també ha acollit el jurament de Joan Gómez com a Capità Mostafà.