La junta actual està en funcions des de l’any passat quan ningú es va presentar per substituir-la, i si es repeteix, podria dissoldre’s

El sindicat comunal d’Escaldes-Engordany està en risc de desaparèixer si una nova junta no pren el relleu de l’actual, que encapçala Aurora Baena, en la pròxima assemblea que s’ha de celebrar entre el maig i el juny. “Aquella trobada serà clau per definir el futur del sindicat perquè si no hi ha cap altra junta que s’hi presenti, es plantejarà la dissolució.” Baena admet la voluntat de seguir però no vol estar de nou al capdavant sinó que entén que cal una rotació. “La meva intenció és la de continuar i formar part de la nova junta però no com