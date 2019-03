Una xemeneia que es va escalfar massa al recinte on hi ha l’Hotel les Closes va provocar la intervenció dels bombers, ahir a les 20.45 hores. Els agents es van desplaçar amb tot l’efectiu de la caserna de la capital i van començar a treballar en un foc que no va arribar a sortir. Malgrat que una hora més tard encara hi treballaven, no hi va haver desperfectes ni ferits.