Actualitzada 08/03/2019 a les 07:06

El camí ral que uneix Andorra la Vella amb la Massana es va reobrir ahir, un cop han finalitzat les obres de substitució de les escales de ferro a la boca nord del túnel del Pont Pla per una passarel·la de fusta. El cost dels treballs ha estat d’uns 60.000 euros i s’han fet per millorar-ne l’accessibilitat, tal com va recordar la ministra de Medi Ambient en funcions, Sílvia Calvó.