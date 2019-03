Miquel Canturri serà el cònsol menor de la capital

Mònica Codina es convertirà en la consellera major després dels canvis a la corporació per la sortida de Marc Pons

El comú canviarà el paviment del Centre Històric Miquel Canturri es converteix en cònsol menor d'Andorra la Vella Alexandra Muratet

Actualitzada 06/03/2019 a les 17:12

Redacció Andorra la Vella

Miquel Canturri ha estat escollit aquest matí per la majoria comunal nou cònsol menor d'Andorra la Vella per ocupar el càrrec vacant després de la marxa de Marc Pons per ser candidat per la territorial de DA a Andorra la Vella. Canturri va ocupar el número 3 a la llista demòcrata a les comunals i era fins ara conseller major i responsable de Serveis Públics i del Servei de Circulació, àrees que mantindrà, mentre que la nova consellera major serà Mònica Codina i Maika Nin serà la consellera menor.

Les responsabilitats de Marc Pons com a conseller de Cultura seran assumides per la cònsol major, Conxita Marsol, i les de Participació Ciutadana passen a la consellera de Social, Ester Vilarrubla.

El jurament del càrrec de Canturri es farà en la sessió comunal convocada per a dilluns vinent a les quatre de la tarda i en la mateixa sessió entrarà com a nou conseller Alain Cabanes, que era director d'Esports i ara assumirà la conselleria d'Esports i Joventut, que també era responsabilitat de Marc Pons.

