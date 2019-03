Els joves de la comissió de festes d’Encamp van aprofitar la celebració del tradicional Judici dels contrabandistes per fer un repàs crític i humorístic de l’actualitat. Els polítics i la campanya electoral van ser els protagonistes de la majoria dels acudits de l’espectacle.

Els contrabandistes van arribar a la plaça dels Arínsols muntats en cotxes militars i acompanyats d’agents que els van portar fins a l’escenari on es va celebrar el judici. La plaça havia començat a omplir-se molt abans per gent que esperava el començament de l’actuació de peu o asseguda en qualsevol lloc, percebent l’olor de botifarra que ja des de llavors desprenia la carpa on s’estava preparant i escoltant la música que sortia dels altaveus per fer ambient fins que comencés l’espectacle. Clàssics com Fiesta Pagana, Eye of the Tiger o Bohemian Rapsody amenitzaven l’espera dels centenars de veïns, que