El pregó de la penjada del Carnestoltes va servir per fer humor i crítica sobre els temes més polèmics de l’actualitat andorrana. Els polítics, el Casino d’Andorra la Vella o l’avortament han estat els causants de les rialles de la gent en el tret de sortida de la festa.

Diuen que per Carnaval tot s’hi val”. Mercè Canals, directora de l’escola de teatre Entreacte ho té clar, la festa de Carnaval és el moment de fer crítica. Així ho van entendre també els actors del centre que es van encarregar de fer el pregó de la penjada del Carnestoltes a l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany, ahir a la tarda. Disfressats d’animals, van llegir un text carregat de crítica i humor envers els temes més polèmics de l’actualitat andorrana. Per començar, la llengua. Amb la controvèrsia que ha causat el nom del nou eix comercial central, The Shopping Mile, els actors van