Es registra la temperatura més alta en un mes de febrer des del 1935

L’estació de la central de FEDA indica que dimecres es va arribar als 22 graus i la de la frontera del Runer, als 26, però es va instal·lar fa deu anys

L’observatori meteorològic situat a la central de FEDA va registrar dimecres passat una temperatura de 22,5 graus centígrads, la més elevada en un mes de febrer des que es van començar a recollir dades el 1935. No va ser l’únic amb indicadors per sobre dels 20 graus, ja que el de la Borda Vidal, a la frontera del riu Runer, va superar els 26, a falta de confirmació definitiva. “És excepcional la situació que tenim des de fa dues setmanes amb aquest anticicló que provoca temperatures molt càlides i afavoreix que hi hagi aquests rècords”, explica la investigadora del Cenma