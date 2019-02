Miguel Pedregal afirma que les obres començaran les properes setmanes i que l’objectiu és “incentivar” les visites al centre

Caldea ha començat el compte enrere per a la inauguració de la piscina panoràmica, que és la inversió estrella de cara a aquest any. El centre termolúdic preveu que la nova estructura estigui a disposició del públic a principi de setembre amb la finalitat “d’incentivar”l’arribada de més turistes i atreure l’atenció dels visitants que ja han visitat el recinte. El director general de Caldea, Miguel Pedregal, va explicar ahir a la presentació dels actes previstos per al 25è aniversari del centre termolúdic que les obres començaran les properes setmanes amb “la idea de tenir” la piscina “enllestida a l’estiu”.

De fet,