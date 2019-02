Actualitzada 24/02/2019 a les 07:09

El comú de Canillo ha publicat un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) per convocar un concurs públic nacional per col·locar un sistema de càmeres per al control de la mobilitat urbana. Per participar en el concurs, cal retirar la documentació al servei de tràmits del comú o per Internet. Les ofertes s’han de presentar abans de les 12 hores del 22 de març.