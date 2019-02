L'avinguda Príncep Benlloch no es transformarà en via de sentit únic

Conxita Marsol assegura que no veuen viable derivar aquest volum de trànsit a Ciutat de Valls per les dimensions i els desnivells que té

L'avinguda Príncep Benlloch continuarà sent de doble sentit. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, assegura que tot i que el desig tant del comú com de molts dels propietaris de la zona és transformar-la en una via de sentit únic, és una proposta poc viable. El problema per portar a terme aquest canvi és que el carrer Ciutat de Valls, que és el que assoliria el trànsit del carril de baixada que desapareixeria, és massa petit i té alguns desnivells, la qual cosa impossibilitaria que la circulació pogués funcionar de manera fluida. Així, Marsol va anunciar que el