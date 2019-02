El trànsit a l'avinguda Joan Martí es tallarà el 18 de febrer

Actualitzada 09/02/2019 a les 07:11

Redacció Encamp

L’avinguda de Joan Martí quedarà completament tallada al trànsit a partir del pròxim dilluns 18, en el tram que va des del Prat de Genil fins a la plaça dels Arínsols, per les obres de remodelació d’aquesta avinguda i de la de François Mitterrand, que començaran aquest pròxim dilluns, dia 11. El comú no ha dit fins quan estarà tallat el trànsit de l’eix central del poble però sí que anuncia que els vehicles que vagin en direcció a Canillo, podran arribar fins a la rotonda del Prat de Genil per agafar la desviació d’Encamp. Per contra, per als vehicles que vulguin anar a Escaldes s’habilitarà un punt de maniobra per a turismes a la plaça del Consell i un segon, a la plaça dels Arínsols per als vehicles pesants. L’accés al carrer René Baulard, on estan l’escola francesa o el complex Esportiu, es mantindrà igual. Les persones que vulguin anar al carrer Major ho podran fer des del carrer Sant Miquel i l’entrada de l’aparcament de Sant Miquel es traslladarà a la zona de la rotonda de Prat de Genil. La circulació de vianants es mantindrà inalterable durant totes les obres i, almenys la primera setmana (de l’11 al 17) el transport escolar, el transport públic i el Funibus tampoc es veuran alterats. De totes maneres, el comú ha indicat que la pròxima setmana anunciarà la resta d’afectacions i les possibles alteracions referent a les parades de transport.

L’embelliment d’aquestes avingudes és la primera acció del pla de dinamització econòmic i comercial del poble. Tindrà un cost de 5,5 milions d’euros i un termini d’execució de deu mesos.