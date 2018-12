El comú traurà un edicte intern per triar el nou cap dels urbans

Mandicó està convençut que es presentarà algun dels agents actuals i, si no, se’n promouria un d’extern

La corporació ha decidit que finalment traurà un edicte intern per cobrir la plaça de cap dels agents de circulació de la parròquia, un cop l’anterior va ser acomiadat després d’haver signat una ordenança penal en la qual reconeixia haver-se apropiat d’una quantitat indeterminada de diners de les multes. Segons va indicar ahir el cònsol major, Josep Mandicó, la idea és treure aquest edicte pròximament i que sigui una persona del departament qui la guanyi, si no se’n farà un d’extern. “El que farem és promoure un edicte intern segur i, si no surt ningú, aleshores el farem extern però