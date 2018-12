Marsol no preveu tornar a obrir al trànsit la part baixa de Meritxell

La cònsol afirma que “tothom s’ha acostumat” que és una zona per a vianants i que la càrrega i descàrrega funcionen perfectament

La cònsol major d’Andorra la Vella considera que la part baixa de l’avinguda Meritxell no tornarà a obrir a la circulació de vehicles. Conxita Marsol assegura que “no crec que torni el trànsit, veig difícil que ho tornem a obrir perquè pràcticament ningú no ho demana i pràcticament tothom ho ha assumit”, en declaracions a la ràdio del Diari. Marsol entén que es tracta de fets consumats per l’ús que es dona a aquest tram de l’avinguda perquè “s’hi ha acostumat tothom, funciona i s’ha convertit en un centre que la gent utilitza per desplaçar-se; fins i tot els caps