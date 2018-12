Volar sense aeroport

Més d’un centenar de persones es van apropar ahir a l’espai adjunt a l’antiga plaça de braus de la capital per presenciar les piruetes i els salts a més de 10 metres d’altura dels Lleides, un dels grups de motocròs ‘freestyle’ més reconeguts internacionalment.

Esperant el recinte multifuncional, el comú d’Andorra la Vella ha trobat la seva pròpia parcel·la multifuncional. Allà on es va celebrar fa poc més d’un mes la Fira del bestiar, ahir va tenir lloc l’espectacle freestyle de motocròs. L’espai adjunt a l’antiga plaça de braus de la capital va reunir més d’un centenar de persones preparades per presenciar les piruetes d’un dels grups motard més reconeguts internacionalment.

“Són els Lleides, l’altre dia els vaig veure per la televisió fent un dels seus espectacles”, comenta el Fredo, membre de la Penya Motorista l’Esquirol, tot just quan els motors d’Antonio Navas, Marc Pinyol,