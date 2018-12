Vila espera que l'hivern faci revertir la situació negativa de Naturlandia

Les pistes d’esquí de fons de Naturlandia van obrir les portes ahir al matí de manera parcial i amb una cota de neu d’entre 10 i 20 centímetres. Després d’un mal any, tant a l’hivern amb caps de setmana de molta neu i pluja com amb un agost també en l’àmbit meteorològic molt advers, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, es va mostrar ahir esperançat perquè aquesta temporada d’esquí que ara comença serveixi per revertir els números negatius que ha acumulat l’ecoparc al llarg de l’any. “Esperem poder millorar, les pluges de l’agost van fer