Acord entre Stop Violències i el comú per una festa “segura”

Actualitzada 29/11/2018 a les 07:04

Redacció Sant Julià de Lòria

La corporació de Sant Julià de Lòria i Stop Violències van signar ahir un conveni per treballar de manera conjunta diferents accions perquè la festa major sigui “millor i més segura” per a tot­hom. Aquest acord és fruit de la feina que l’entitat va fer en el marc de la campanya No i punt. Respecta’ns la festa de totes, a través de la qual van voler constatar si hi havia violències sexuals i sexistes durant les festes i de la qual han sorgit un seguit de recomanacions que han fet arribar a les institucions.

El conveni preveu incidir en el consum d’alcohol entre els joves i que no hi hagi una acceptació tan generalitzada “de la cultura de la violació”, va dir la presidenta de l’entitat, Vanessa M. Cortés.

#4 Canòlich

(29/11/18 11:05)



#3 Stop Botelló

(29/11/18 08:59)



#2 Jo

(29/11/18 08:55)



#1 La intenció és bona

(29/11/18 07:26)