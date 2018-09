La capital multarà els propietaris que no dilueixin els orins dels gossos

El comú aprova l'ordenació de convivència ciutadana que prohibeix la tinença d'animals durant la nit a les terrasses i patis interiors

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:48

Redacció Andorra la Vella

El consell del comú ha aprovat avui, amb l'abstenció del grup socialdemòcrata, l'ordenació de convivència ciutadana que recull una multa de 60 euros pels propietaris que no dilueixin els orins dels gossos i de 100 euros per aquells que no duguin una ampolla d'aigua. Els propietaris dels animals hauran d’anar equipats amb una ampolla d’aigua per retirar les restes d’orina i evitar les males olors. El nou ordenament també prohibeix la tinença de d'animals entre les 22 i 8 hores a les terrasses i patis interiors, per evitar destorbar el descans dels veïns.

La nova normativa també limita la circulació de bicicletes, monopatins i patins exclusivament als carrils habilitats expressament per a tal efecte, per la qual cosa, resta prohibit circular per voravies i carrers que no disposin d’espais específics, com l'Avinguda Meritxell. Alhora, es prohibeix l’ús del mobiliari urbà i dels elements estructurals per fer acrobàcies amb patins, monopatins i elements similars.

Pel que fa els coberts d’horticultura, es preveu la creació d’un registre d’inscripció obligatòria en el termini màxim d’un any en què ha de constar el propietari de la parcel·la i l’hortolà que la gestiona, així com la superfície i les instal·lacions que la conformen. A més, s’estableix als propietaris l’obligació de mantenir els solars nets d’arbustos i herbassars i de dur-hi a terme les convenients tasques de desratització i desinfecció. L’ordenació entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i tindrà un període transitori d'adaptació de sis mesos.

A la sessió de consell d'avui també ha servit per plasmar al pla d'urbanisme parroquial el contingut del conveni signat amb l'empresa adjudicatària del casino, Jocs SA. El projecte preveu la connexió amb l'avinguda Meritxell de la plaça que s'ha de construir a la coberta i també contempla la construcció d'un ascensor que la connecti amb Prat de la Creu.

